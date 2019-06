Terminio Cervialto: Montella torna in giunta con Angela Marano

“Con la nomina della consigliera Angela Marano ad assessore alla Comunità Montana Terminio Cervialto, il Comune di Montella torna ad essere protagonista nella gestione degli enti sovracomunali. È la svolta che avevamo auspicato in campagna elettorale ed è il primo risultato che portiamo a casa nell’interesse dell’intera comunità. Nei prossimi mesi continueremo a muoverci in questa direzione per far sì che Montella torni a contare negli enti e a determinare le scelte assunte ad ogni livello.”

Lo afferma il Sindaco di Montella, Rino Buonopane, che commenta così la elezione dei nuovi vertici della Comunità Montana Terminio Cervialto. Il nuovo presidente, eletto stamani con un largo consenso, è il sindaco di Calabritto, Gelsomino Centanni.

“Nell’ambito della Comunità Montana, - prosegue il primo cittadino- la nostra consigliera Marano è stata chiamata ad occuparsi di Forestazione. Una delega delicata e non poco impegnativa che richiede competenze specifiche, determinazione e caparbietà. Angela Marano, che è una giovane ma già affermata avvocatessa, saprà non solo rappresentare Montella al meglio, ma darà un contributo più che significativo per raggiungere gli obiettivi propri della sua delega e quelli generali dell’Ente.”

“Come Comune di Montella non possiamo che augurare buon lavoro a lei e al neo eletto Presidente Gelsomino Centanni, pur nella consapevolezza di quanto sia gravosa la condizione della 'Terminio Cervialto' e in generale di tutte le Comunità Montane. Ci rassicura la certezza - chiude Buonopane - di essere in ottime mani.”

Angela Marano, classe 1991, si è laureata in Giurisprudenza all’Università Federico II di Napoli. Eletta in consiglio comunale lo scorso 26 maggio con la lista Bene Comune, esercita la professione di avvocato.