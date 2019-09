Quanto guadagnano Sindaco e Assessori? Il Comune rende note le cifre

Il Comune di Avellino, con una determina affissa oggi nell'Albo Pretorio, ha reso noti i compensi lordi spettanti (per la loro attività amministrativa) al Sindaco, al Vice Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e agli assessori. Partiamo dal sindaco Gianluca Festa che ha dichiarato di essere lavoratore dipendente in aspettativa dal 9 settembre: per lui il compenso è di 5mila 9 euro e 63 centesimi. Meno entra nelle tasche del vice sindaco Nargi alla quale spettano 3mila 757 euro e 22 centesimi. Si parla, invece, di 3mila e 5 euro per gli 8 assessori e per il presidente Ugo Maggio. Infine, viene reso noto anche il gettone per la partecipazione alle sedute del consiglio comunale e delle commissioni, fissato a 32euro e 53 centesimi di euro.