Sicurezza in città: mercoledì Consiglio comunale monotematico

Mentre in aula alcuni consiglieri presentano delle interrogazioni, la prima notizia è che il prossimo mercoledì ci sarà un Consiglio comunale monotematico sulla sicurezza in città. La decisione è arrivata a seguito della capigruppo tenutasi nel primo pomeriggio, proprio mentre arrivava la notizia della vile aggressione subita dall'assessore Giacobbe, proprio con delega alla sicurezza. I consiglieri comunali, quindi, hanno dimostrato di non restare inermi davanti alla violenza che in questi giorni ha interessato il capoluogo irpino.