Europee 2019: l'Irpinia premia i 5 Stelle, ma la Lega non sfigura

In attesa che alle 14 di oggi si apra lo scrutinio che regalerà a 44 comuni un nuovo sindaco (a Venticano i giochi già sono fatti), salvo ballottaggio, un primo commento può e dev’essere fatto sui dati che arrivano dall’Irpinia sulle europee. Contrariamente a quanto in queste ore si è registrato per il dato Nazionale, i 118 comuni irpini al voto hanno fatto emergere la propria preferenza per il Movimento 5 Stelle (29,94%), anche se la Lega tiene bene con un “ricco” 21,98%.

Un balzo in avanti notevole per i partiti del Governo giallo-verde che cinque anni fa, sempre in occasione della tornata europea, fecero registrare rispettivamente il 19,67% per i grillini e la totale assenza in lista dei leghisti. Passo indietro, ma non troppo, per il Partito Democratico che nel 2014 stracciò tutti per preferenze in Irpinia (37,24%), ma che oggi raccoglie solo il 20,72%. Crolla senza appelli, invece, Forza Italia che in cinque anni è passato dal 20,78% ad un misero 12,57%.

Nel leggere questi dati, in linea con quelli della Campania e di tutta la Circoscrizione Meridionale (quella che regalerà 18 parlamentari europei all’Italia), è quasi “automatico” pensare a ciò che accadrà con le comunali. I 5 Stelle riusciranno a tenersi stretto il primato anche nei singoli comuni dove si sono presentati? Non è sicuramente questo il momento per dirlo (lo scrutinio è lungo), ma stando agli exit poll sembra proprio di no. Ad esempio prendiamo Avellino, capoluogo di Provincia, al voto dopo l’anonima esperienza pentastellata (durata solo cinque mesi).

Il comune irpino sembra volersi affidare al centro sinistra, correndo veloce verso un ballottaggio tra Luca Cipriano e Gianluca Festa. Vero è che i due candidati (il primo appoggiato ufficialmente dal PD) sono i due accompagnati da più liste, ma il circa 12% di Picariello e il 10% della D’Agostino lasciano con l’amaro in bocca i volti noti dell’esecutivo che in queste settimane si sono alternati per “tirare la volata” per il 26 maggio.