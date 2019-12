Regionali 2020: l’europarlamentare Martusciello ufficializza la candidatura di Tonino Aufiero

Ufficializzata la candidatura di Tonino Aufiero alle Regionali 2020. L’investitura arriva direttamente dall’europarlamentare Fulvio Martusciello. L’esponente di Forza Italia, in occasione di un brindisi di auguri per il nuovo anno presso il Gran Bar Moccia di Pratola Serra, non ha lasciato spazio a dubbi: “Antonio Aufiero sarà in corsa alle prossime elezioni regionali 2020. Sono anni che Antonio dimostra di conoscere bene il territorio e le sue istanze: è necessario che ci siano figure politiche di riferimento del genere in corsa alle prossime regionali”. La candidatura del già Sindaco di Pratola Serra, attuale consigliere di maggioranza e Presidente del Consiglio Comunale, si caldeggiava già da settimane e questa mattina ha avuto la conferma ufficiale tra applausi e grande entusiasmo. Nutrita la partecipazione dei cittadini di Pratola Serra che, insieme agli amministratori di maggioranza, hanno accolto positivamente la notizia della candidatura del già primo cittadino. Numerosi anche i rappresentati politici e amministratori dei Comuni dell’intero territorio provinciale che hanno sposato con convinzione la candidatura di Aufiero.