Caos al Piano di Zona A04, lo sfogo di App: "Una partita a scacchi sulla pelle dei più deboli"

Non si placa il caos all'interno del Piano di Zona A04, dopo le dimissioni irrevocabili di Luigi Cicalese dalla carica di coordinatore ad interim, rassegnate nella giornata di ieri.

App: "Quando pensiamo al Pdz, ci viene in mente una partita a scacchi"

Si tratta di una situazione che va soltanto a svantaggio dei cittadini, come sottolineato dal gruppo consiliare App (Avellino Prende Parte) in un paragone emblematico nel rendere l'idea: "Quando pensiamo al Piano di Zona A04 pensiamo proprio a questo. Una partita a scacchi umani dove le pedine perdono sempre mentre vince sempre chi manovra in maniera più o meno occulta. Strategia, malapolitica, burocrazia. Tutto a spese dei cittadini, di quelle fasce più deboli, di quelli che più avrebbero bisogno!".

Caos al Pdz: che cosa sta accadendo

Come detto pocanzi, nella giornata di ieri il coordinatore del Piano di Zona, nonché direttore generale ad interim della società consortile, Luigi Cicalese, ha rassegnato le dimissioni dal suo incarico. Il dirigente del Comune di Avellino ha preso atto dei mancati adempimenti necessari per poter redigere il bilancio dell'Azienda Consortile, un monito rimasto ascoltato dai sindaci dei sedici Comuni irpini appartenenti al Pdz Ambito 04 e che ha indotto lo stesso Cicalese a compiere la sua irrevocabile decisione.

Nel frattempo, secondo quanto si apprende da "Il Mattino", Raffaele D'Elia sarebbe sul punto di ricorrere al giudice del lavoro: colui che, già nello scorso gennaio, avrebbe dovuto assumere l'incarico di direttore generale dell'Azienda Consortile, sta ancora aspettando un'assunzione che, fino a questo momento, non è ancora arrivata.

Tutto ciò ha finito, dunque, per bloccare tutti i lavori inerenti il Piano di Zona, in una battaglia a scacchi dove a perdere, per l'ennesima volta, sono i cittadini.