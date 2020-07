Partnership tra Comune di Avellino e Fondazione con il Sud: una rete sportiva e sociale nella nostra città

FONDAZIONE CON IL SUD - AVviciniamo lo sport - Si è costituita una bellissima rete sportiva e sociale nella nostra città.

Con la partnership del Comune di Avellino, è stata presentata una proposta progettuale alla Fondazione con il Sud che ha come primo obiettivo quello di sensibilizzare le nuove generazioni, in particolare studenti e residenti dei quartieri periferici, ai sani valori dello sport. Sport inteso come veicolo di principi e messaggi chiari, educativi, formativi, soprattutto tra i più giovani. Ed ecco quindi la sinergia tra le realtá sportive più importanti della nostra terra (Us Avellino 1912, ACD San Tommaso, SS Felice Scandone, Sandro Abate calcio a 5, Pallavolo Olimpica) e la storica e strutturata associazione di volontariato ‘La Casa sulla Roccia’.

In attesa della valutazione della proposta, è bello poter constatare un rapporto di sincera e proficua collaborazione tra chi, quotidianamente, è in campo per contribuire alla crescita di Avellino.