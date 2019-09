Partito Democratico, Farina entra nella segreteria regionale

Leo Annunziata ha annunciato la segreteria regionale del Partito Democratico. A farne parte per l’Irpinia è il solo sindaco di Teora Stefano Farina. La squadra varata da Annunziata è composta da 25 persone (16 uomini e 9 donne), in cui trovano spazio anche Gennaro Oliviero, Marianna Dell'Aprovitola, Franco De Michele, Armida Filippelli, Alfredo Affatato , Gianluca Sannino, Anna Canzanella, Giorgio Zinno, Venanzio Carpentieri, Francesco Picarone, Michele Saviano, Raffaele Del Vecchio, Maria Fortuna Incostante, Gaetano Bocchino, Florinda Verde, Italo Palumbo, Antonella Cammardella, Mauro Calatola, Luigi Cimmino, Antonietta Ruocco, Valeria Piccolo, Luisa Pezone, Vincenzo Aquino, Cosimo Lepore. Partecipano alla segreteria per funzione: Nicola Landolfi, presidente assemblea regionale; Nicola Salvati, il tesoriere; Mario Casillo, capogruppo alla regione Campania; Pasquale Stellato di Santa Maria Capua Vetere, segretario GD Campania. La prima riunione dell’organismo sarà convocata per mercoledì 2 ottobre.