Partito Democratico, ottima l'affluenza in Irpinia

Si sono chiusi i seggi per le primarie del Partito Democratico. La sfida per la segreteria nazionale è tra Nicola Zingaretti (sondaggi lo danno in vantaggio 60%) Maurizio Martina e Roberto Giachetti. C'è attesa per conoscere chi ad Avellino uscirà vincente, in chiave amministrative di maggio. Più correnti del Partito Democratico sono divise tra di loro. Comunque ottima l'affluenza ai seggi allestiti in tutta l'Irpinia. Al voto sono andati circa 17mila persone.

Per conoscere i risultati definitivi bisognerà attendere la notte.

Per la segreteria regionale lo scontro è tra Leo Annunziata, Umberto Del Basso De Caro e Armida Filippelli.

Inoltre saranno eletti 6 componenti nell’Assemblea nazionale e 18 in quella campana.

ASSEMBLEA NAZIONALE (5 LISTE)

Per Roberto Giachetti in ticket con Anna Ascani a Segretario Nazionale

Sempre Avanti: Marco Parrella, Oriana Costanzi, Vincenzo Violano, Tania Giordano, Salvatore Sgambati, Sabatina D’Avanzo,

Per Maurizio Martina Segretario Nazionale

Campania per Martina: Giuseppe Di Guglielmo, Domenica Gallo, Maurizio Giovanniello, Libera Iampaglia, Salvatore Aliberti, Luisa Rossi,

Fianco a Fianco:Gianfranco Iacobelli, Chiara Maffei, Antonio Sirignano, Annamaria Ricci, Livio Petitto, Cristina Maffei

Per Nicola Zingaretti Segretario Nazionale

Piazza Grande: Enzo De Luca, Ida Grella, Michele Ruberti, Teresa Mele, Gennaro Grasso, Anna Carbone,

Con il Lavoro per Zingaretti: Massimo Storti, Maria Maddalena D’Avino, Vincenzo Bianco, Anna Coppola, Antonio Sabino, Michele Carpentieri, Lidia Pierro

ASSEMBLEA REGIONALE CAMPANIA (5LISTE)

Per Armida Filippelli Segretario Regionale:

Piazza Grande con Armida Filippelli: Martino Della Bella, Irene Megliola, Guido Rosiello, Maria Cerbo, Mario Mariano, Lucia Lotrecchiana, Pasquale Biancofranco, Giuliana Ambrosone, Antonio Bruno, Katia Maschella, Kevin Matarazzo, Manuela Robertiello, Christian D’Argenio, Adele Lippiello

Per Leo Annunziata Segretario Regionale

SuDem: Roberta Santaniello, Lorenzo Preziosi, Anna Marro, Gabriele Santoro, Edvige Di Mauro, Salvatore Cucciniello, Fabiola Scioscia, Raffaele Guariniello, Sandra D’Ambrosio, Pasqualino Garofalo, Maria Felicia Di Cicilia, Mario Dello Russo, Emma Lallone, Francesco Pepe, Michela Arianna Ciminera, Modestino Spagnuolo, Angela Giovine, Pasquale Gallicchio

Sinistra con il Lavoro per Annunziata: Carmine De Blasio, Maria Luisa Guacci, Raffaele Vito Farese, Nunzia Palladino,

Francesco Russo, Vanda Grassi, Ermando Zoina detto Nando, Silvana Acierno, Francesco Capuano, Romina Chiaradonna, Carmine Grasso, Pasqualina Benedetto, Nicolino Cerrato, Michelina Porcari, Giuseppe Guarente, Nerina Picariello, Tommaso Adamo, Chiara Marinelli

Per Umberto Del Basso de Caro Segretario Regionale

Democratici e Riformisti: Laura Nargi, Enrico Montanaro, Ethel Battista, Amedeo Guadagno, Maria Maddalena Sepe, Antonio Russo, Barbara Giannitti, Carmine Capone, Adriana Guerriero, Aniello Napolitano, Ida Rafaniello, Carmine Capolupo, Federica Litto, Mario Cucciniello, Antonia Landolfi, Lorenzo Tornatore, Domenica Chiuso, Marcello Severino

Territorio e Partecipazione: Alessandro Ciasullo, Giuseppina Di Crescenzo, Rodolfo Salzarulo, Luciana Delli Gatti, Donato Cifrodelli, Roberta Giuggio, Francesco Paolo Giangrieco, Carla Rubino, Angelo M. Amoroso De Respinis, Maddalena Pennaccaio, Filippo Tiziano Gaggiano, Sara Moscariello, Adamo Patrone, Angela Stanco, Fulvio Di Lauri, Giuseppina Capozzi, Graziella Masullo