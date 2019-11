ORA connettiAMOL'IRPINIA - La prima tavola rotonda dell'associazione 'Ora Avellino' 

L'Associazione politico-culturale ORA Avellino, sin dalla fondazione, sta proponendo un dialogo partecipato per una visione condivisa sul futuro del nostro territorio e, pertanto, avvia ad Avellino un’importante serie d’incontri sui principali temi d'interesse di crescita possibile al fine di creare momenti di incontro e opportunità concrete di confronto con cittadini, mondo imprenditoriale e terzo settore, ovvero quanti interessati.

A tal fine è lieta di invitare tutti il prossimo lunedì 18 novembre, a partire dalle ore 19.00, presso la Sala Blu del Carcere Borbonico di Avellino a partecipare al convegno di apertura per il via alla serie di appuntamenti territoriali.

La prima iniziativa “CONNETTIAMOL'IRPINIA” è dedicata ai temi strategici delle infrastrutture, dei trasporti e delle interconnessioni al servizio dei cittadini, del lavoro e delle imprese, coinvolgendo politici referenti del settore.

Inaugurano l’evento il Presidente Luigi Cucciniello con i saluti del primo cittadino di Avellino Gianluca Festa ed il sindaco di Ariano Irpino Enrico Franza; intervengono alla tavola rotonda: il co-fondatore dell’Associazione irpina Livio Petitto (già protagonista politico come Presidente del Consiglio comunale di Avellino), l’On. Luigi Famiglietti e il Presidente della Commissione trasporti, Consigliere della Regione Campania Luca Cascone. La chiusura dei lavori è dedicata all’ospite Graziano Del Rio, Presidente del gruppo Partito Democratico - Camera dei Deputati, già Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

L’evento rientra tra il ciclo di incontri denominato ORA-CONNETTIAMOL'IRPINIA che partirà dal capoluogo per attingere dal territorio - affrontando il SISTEMA IRPINIA nelle sue diverse sfaccettature - la proposta e la lettura dei temi dello stato delle politiche in corso e delle opportunità per le eccellenze irpine legate alla valorizzazione del capitale umano ed industriale, ovvero del suo vasto patrimonio materiale/immateriale, culturale ed ambientale.

Lo scopo è quello di unire in una peculiare visione futura la crescita condivisa e sostenibile allargando la sfera d’ascolto sul territorio, coinvolgendone l’Irpinia tutta, attraverso momenti di confronto continuo.



