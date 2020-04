Offese al Sud, Gubitosa: "Feltri va radiato dall'Ordine dei Giornalisti"

"Vittorio Feltri deve essere radiato dell’ordine dei giornalisti dopo i suoi insulti a milioni di italiani. Auspico che il presidente dell’Ordine dei Giornalisti prenda provvedimenti dopo l’ennesimo insulto ai cittadini del Sud. E pensare che i suoi amici Meloni e Salvini lo volevano addirittura al Quirinale. Ma che opinione hanno Meloni e Salvini dei cittadini del Sud? Si vergognino"

Lo dichiara Michele Gubitosa, deputato del Movimento 5 Stelle in Commissione Bilancio alla Camera.

Vittorio Feltri durante una puntata della trasmissione "Fuori dal coro", condotta su Rete 4 da Mario Giordano, ha detto:

"Ho simpatia per De Luca, ma vorrei chiedergli se li chiude in entrata o anche in uscita? Perché a me risulta che ogni anno 14 mila campani si recano a Milano per farsi curare, perché le strutture sanitarie lombarde sono più rassicuranti di quelle campane. Io credo che nessuno di noi abbia voglia di trasferirsi in Campania".

Poi ha aggiunto: "Perché mai dovremmo andare in Campania? A fare i parcheggiatori abusivi? I meridionali in molti casi sono inferiori".

Dopo le polemiche ha corretto il tiro su tweet:"Mi pare del tutto evidente che il Sud e la sua gente siano economicamente inferiori rispetto al Nord. Chi non lo riconosce è in malafede. L’antropologia non c’entra con il portafogli. Noto ancora una volta che le mie affermazioni vengono strumentalizzate in modo indegno".