Biancardi: "Foglia mio padre politico"

La nota del Presidente della Provincia di Avellino, Domenico Biancardi

"Sono affranto dal dolore. Pietro Foglia è stato il mio padre politico. Mi è stato sempre vicino. Perdo un amico, l’Irpinia e la Campania perdono un uomo autorevole, seppure semplice, che amava la sua terra e si batteva con tenacia per le istanze delle comunità. La politica era la sua passione, al di là dei ruoli pure di prestigio ricoperti. A Pietro interessava il contatto con la gente, quel calore umano che lo spingevano a lavorare per l’interesse comune. La sua dipartita lascia un vuoto enorme. Il suo contributo di idee sarebbe stato ancora importante per l’intera regione. Alla famiglia rivolgo un caloroso abbraccio ed esprimo la vicinanza dell’Ente che mi onoro di rappresentare"