Il MISE autorizza il gruppo D'Agostino ad acquisire Tecnis, opere per circa mezzo miliardo di euro

Con decreto direttoriale 167881 del 26 giugno 2019 il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato la D'Agostino Costruzioni Generali alla acquisizione dell'intero complesso aziendale della Tecnis in Amministrazione straordinaria, che comprende commesse in vari campi del settore infrastrutturale, da quello ferroviario e stradale a quello portuale e ospedaliero. Il valore complessivo delle commesse ammonta a circa mezzo miliardo di euro.

Quelle più significative sono:



- L'anello ferroviario di Palermo, che ha per oggetto la realizzazione di una nuova linea metropolitana in galleria per 1.618 metri. Gli interventi prevedono la realizzazione di complessive tre fermate;

- il nodo ferroviario di Bari, che ha per oggetto la realizzazione di una variante della linea ferroviaria in uscita dalla stazione di Bari Centrale in direzione Sud, nel tratto Bari Centrale - Bari Torre a Mare. Il lavoro coinvolge circa 10 km di ferrovie, prevede la costruzione di sottopassi e sovrappassi all'interno della città di Bari, in modo da eliminare i tre passaggi a livello ancora esistenti, nonché di 2 nuove fermate e una stazione;

- il Porto Giardini Naxos, che prevede la riqualificazione e la gestione del porto Giardini Naxos;

- il Porto di Catania, che prevede il completamento di lavori inclusi nell'affidamento principale (opere di drenaggio, protezione delle banchine dall'azione erosiva delle eliche delle navi);

- l'Ospedale di Gioia Tauro. Costruzione e gestione dell'ospedale da 360 posti letto;

- l'Ospedale di Sibari. Costruzione e gestione di un ospedale da 340 posti letto.



In Campania:



- La strada a scorrimento veloce "Vallo di Lauro", che prevede la realizzazione della strada a scorrimento veloce per il collegamento della località "Vallo di Lauro" allo svincolo autostradale A30 Palma Campania, in provincia di Napoli;

- l'asse viario Salerno - Porta Ovest, che prevede la realizzazione di un nuovo asse viario finalizzato a migliorare la viabilità di collegamento tra l'autostrada A3 - Salerno Reggio Calabria e il Porto commerciale di Salerno.



Grande la soddisfazione espressa dall'onorevole Angelo Antonio D'Agostino, fondatore dell'omonimo Gruppo aziendale: "Per il nostro Gruppo - ha affermato l'imprenditore - si tratta di un riconoscimento significativo alla qualità delle nostre realizzazioni, alla esperienza che abbiamo maturato in 35 anni di attività e alla professionalità dei nostri dipendenti, tecnici e del nostro management."

"Quella che abbiamo dinanzi è un'altra sfida che affronteremo con l'entusiasmo di sempre, garantendo tempi certi, standard elevati e la stessa linearità che - ha concluso D'Agostino - ci ha fin qui contraddistinto nella realizzazione delle grandi opere."