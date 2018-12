I messaggi di cordoglio per la morte di Pietro Foglia

La nota della Coordinamento Provinciale del Partito Democratico; "Siamo addolorati per la scomparsa prematura dell’ex Presidente del Consiglio, Pietro Foglia, ed esprimo profondo cordoglio a nome di tutto il Partito Democratico di Avellino. Il presidente Foglia ha espresso la capacità irpina di interpretare con serietà e forza le massime cariche istituzionali. Il suo impegno per la nostra terra è stato tale da superare le barriere e le divisioni politiche. Le più sincere condoglianze da parte di tuti i democratici e le democratiche irpine".

La nota del Segretario Provinciale de "L’Italia è Popolare", Giuseppe Del Giudice: "Con grande dispiacere abbiamo appreso la notizia della prematura scomparsa di Pietro Foglia, con cui abbiamo condiviso anni di impegno politico dentro e fuori il partito e nelle istituzioni. Le nostre strade si sono poi divise, ma resta immutato il profondo rispetto per la persona, per l’uomo e per l’impegno da lui profuso per la nostra amata terra. Oggi ci sentiamo tutti un po’ più soli".

La nota del Presidente dell’Asi, Vincenzo Sirignano: "La notizia della prematura scomparsa di Pietro Foglia addolora me personalmente e l’intero Consorzio. A nome mio, del consiglio direttivo, dell’assemblea e dei funzionari esprimo cordoglio e vicinanza alla famiglia. Foglia ha rappresentato un punto di riferimento importante per la politica e le imprese del territorio irpino. Oggi per l’Asi è un giorno di lutto. Pietro è stato a lungo presidente dell’ente e il suo ricordo è ancora vivo e presente in tutti noi".

Il consigliere regionale Maurizio Petracca, presidente dell’Ottava Commissione Permanente del Consiglio Regionale della Campania; «Esprimo il mio più sincero cordoglio per la scomparsa prematura di Pietro Foglia. Le mie condoglianze giungano sentite alla sua famiglia. Con Pietro abbiamo condiviso un pezzo del nostro percorso politico. Di lui ho sempre apprezzato il radicamento sul territorio, la capacità di essere un riferimento per la sua comunità. Questo suo modo di intendere la politica renderà sempre viva la sua presenza».