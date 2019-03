Meetup di Atripalda, incontro sul reddito di cittadinanza e quota 100

Ultimo fine settimana di marzo ricco di appuntamenti politici ed istituzionali in giro per l’Irpinia per la parlamentare avellinese del Movimento 5 Stelle, Maria Pallini.

Dopo una sortita fuori provincia prevista nel pomeriggio di venerdì 29 marzo in quel di San Giorgio a Cremano (Na) dove è attesa per un intervento sui temi legati al mondo del lavoro nell'ambito del "ReddiTOur con il senatore Gianluigi Paragone, la portavoce pentastellata parteciperà nella mattinata di sabato 30 marzo alla celebrazione degli 80 anni del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che si svolgerà presso il teatro "Gesualdo" di Avellino.

Nel pomeriggio, invece, invitata dagli attivisti del Meetup di Atripalda, interverrà sul reddito di cittadinanza e quota 100 nell’ambito di un convegno, moderato dalla giornalista Carmen Bochicchio, a cui parteciperanno il senatore Ugo Grassi e il sindaco di Chiusano San Domenico, Carmine de Angelis. Appuntamento alle ore 17.30 nella sala consiliare della casa comunale in piazza Municipio ad Atripalda.

“Sarà l’occasione - commenta Pallini - per salutare l'approvazione definitiva in Senato del cosiddetto decretone che è diventato finalmente legge dello Stato. Queste misure fondamentali per la rivitalizzazione del mondo del lavoro certamente da sole non rappresentano una panacea ma, integrate con altri provvedimenti economici, possono determinare quel sussulto necessario da imprimere alla domanda interna e al poco dinamismo che caratterizza il lavoro oggi”.

Per finire, domenica 31 marzo, sarà dalle ore 10 presso il centro polivalente di Luogosano per una iniziativa, a cui saranno presenti anche gli altri parlamentari irpini, in cui verranno spiegate nel dettaglio le attività del Governo del Cambiamento in relazione ai territori.

“Ben vengano queste iniziative - dichiara la portavoce del M5S - visto che il grande lavoro portato avanti principalmente dal nostro Movimento viene sistematicamente sminuito da media asserviti ad un sistema di potere sempre pronto a destabilizzare. I provvedimenti realizzati finora, tutti previsti nel nostro programma elettorale, sono di medio-lungo termine e, nel momento in cui i frutti matureranno, ci sarà il tanto agognato riscatto del nostro Paese. In effetti - conclude Pallini - l’unico nostro vero obiettivo è il rilancio del sistema Paese in armonia con il rispetto dei diritti dei lavoratori e dell’ambiente”.