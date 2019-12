Maria (M5S): "Industria Italiana Autobus a lavoro, promessa mantenuta"

Domani, venerdì 20 dicembre, parteciperò ad un brindisi di Buon Natale organizzato da Industria Italiana Autobus. Al brindisi parteciperanno tutti i lavoratori dello stabilimento di Flumeri e tutti i protagonisti del rilancio di Industria Italiana Autobus. Parteciperà anche la sindaca di Roma Virginia Raggi, in quanto sindaco di uno dei grandi comuni che hanno avviato procedure di acquisto di autobus IIA. La sindaca presenterà l’iniziativa +BusXRoma insieme a Giovanni De Filippis, Amministratore Delegato di IIA, e a Paolo Simioni, Presidente di Atac Roma. Un brindisi che avrà un sapore diverso rispetto a quello degli ultimi anni. Festeggeremo insieme il rientro al lavoro di tutti i lavoratori, la ripresa della produzione e il raddoppio degli utili dell’azienda. Tutti elementi che permetteranno agli operai di trascorrere finalmente un Natale tranquillo, senza i mille interrogativi che hanno attanagliato i lavoratori per troppo tempo. Al momento la produzione è ripartita, è stato organizzato un secondo turno di produzione e tutti i 265 operai precedentemente in cassa integrazione sono tornati al lavoro. Basta fare una passeggiata davanti allo stabilimento di Flumeri per vedere il piazzale pieno di autobus appena prodotti. Mi hanno accusato in passato di essere affetto da “annuncite”, ma finora non ho mai dato notizie non vere. Non ho nascosto e non nasconderò le difficoltà dell’operazione di rilancio, ma oggi possiamo finalmente dire che siamo sulla buona strada. Dopo anni caratterizzati da piani di rilancio completamente campati per aria, negli ultimi due anni, grazie all’impegno del Governo e di tutti i parlamentari irpini, Industria Italiana Autobus è stata oggetto di grande attenzione e di importanti investimenti. Se tutto andrà come previsto, è molto probabile che possano partire nuove assunzioni già nel mese di gennaio, dando respiro a un territorio stremato da tassi di disoccupazione giovanile insostenibili. Durante la campagna elettorale, il nostro primo impegno è stato quello di creare occupazione e sviluppo in Irpinia. Oggi, possiamo dire con orgoglio che, grazie al Movimento 5 Stelle, riprende in Italia la produzione di autobus dopo 10 anni di fermo, e che l’Irpinia è protagonista di questo grande risultato. Sono molto felice di aver contribuito a garantire un Natale sereno a tutti i lavoratori e mi auguro che lo stabilimento possa tornare ad essere un volano di crescita per tutta l’Irpinia.