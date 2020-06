Maraia: “Interrogazione su inefficienze servizio idrico in Irpinia e Sannio”

“Ho depositato una interrogazione parlamentare al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute ed al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, chiedendo loro di intervenire sulla problematica delle inefficienze del servizio idrico in Irpinia e nel Sannio”, ha affermato il deputato pentastellato Generoso Maraia.

In particolare, tra il 9 e 10 giugno, una trentina di comuni dell’Irpinia e del Sannio sono rimasti senza acqua per ben quasi quarantotto ore a causa di due guasti alla condotta adduttrice di Castelfranci (AV), con notevoli disagi per la popolazione; tra questi comuni anche Ariano Irpino, cittadina che ha particolarmente sofferto le fasi più dure dell’emergenza Covid.