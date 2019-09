Inaugurata sede Lega Salvini Premier a Calitri

Grande entusiasmo a Calitri per l’inaugurazione della sede cittadina della Lega Salvini Premier.

Al taglio del nastro hanno preso parte oltre ai riferimenti locali Pietro Russo e Michele Zabatta, il segretario Provinciale del movimento giovanile Giuseppe D’Alessio, Ettore de Conciliis, il segretario provinciale del partito Sabino Morano e l’europarlamentare Valentino Grant.

-Questo comune che ha tributato un grande successo alle europee al il partito di Salvini, facendolo attestare al 30%, da oggi avrà una sede fisica, una “casa” per tutti coloro i quali vedono nella Lega la grande speranza di cambiamento per questa nostra Italia- commenta soddisfatto Sabino Morano- la presenza oggi qui, dell’onorevole Grant, testimonia l’attenzione ai territori e lo spirito militante di un partito, che vuole essere riferimento costante per i propri elettori e che attraverso il radicamento e la presenza fisica, crea il proprio legame di fiducia con la gente.