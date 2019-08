Regionalismo differenziato, Iacovacci (PD): "La nostra regione e la nostra città meritano rispetto"

Il gruppo consiliare del Partito Democratico al Comune di Avelino, condivide l’appello delle parti sociali a discutere, in un consiglio comunale monotematico, sul tema del regionalismo differenziato. Il Sud, la nostra regione e la nostra città meritano rispetto, crediamo quindi che sia doveroso esprimere nelle sedi preposte la nostra preoccupazione e il nostro dissenso verso questo progetto del governo nazionale che andrebbe ancora di più ad amplificare le storiche diseguaglianze tra nord e Sud.

La fotografia dell’Italia scattata dai recenti studi della Svimez, segnano un Nord che resite alla crisi, un Sud che perde popolazione, soprattutto giovani laureati e si inabissa nella crisi. Crediamo che il progetto dell’autonomia differenziata così come impostato dal governo nazionale divaricherebbe ancora di più i territori Nord - Sud.

Come consiglieri comunali saremo pronti a far sentire la nostra voce in tutte le sedi istituzionali e lavoreremo congiuntamente con tutti i gruppi consiliari sulle tematiche che sosterranno la difesa della Campania e del Mezzogiorno. Firmato il Capogruppo PD Ettore Iacovacci