Governance Poll 2020: De Luca 11esimo tra i Governatori, Festa 96esimo tra i sindaci

Il governatore del Veneto Luca Zaia e il sindaco di Bari (e presidente dell'Anci) Antonio Decaro sono gli amministratori locali più popolari in Italia. Entrambi, se si votasse in questo momento, otterrebbero il 70% delle preferenze. E' questa l'indicazione più significativa del Governance Poll 2020, un'indagine sul livello di gradimento dei presidenti delle 18 Regioni a elezione diretta e dei sindaci di 105 città capoluogo di provincia realizzata per Il Sole 24 Ore da Noto Sondaggi.

Governance Pool 2020, le graduatorie di Governatori e sindaci italiani

Agli intervistati - un campione di 1.000 elettori per ogni Regione e per ogni Comune - è stato chiesto se, in caso di elezioni oggi, votassero a favore o contro il governatore e il sindaco in carica. Per le Regioni, subito dopo Zaia, si piazzano Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia, 59,8%), Donatella Tesei (Umbria, 57,5%) e Jole Santelli (Calabria, 57,5%). Al quinto posto il governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini. Undicesimo il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. All'ultimo posto il governatore del Lazio e segretario nazionale del Pd, Nicola Zingaretti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per quanto riguarda i sindaci italiani, il primo cittadino di Avellino Gianluca Festa si situa al 96esimo posto, su 105 Comuni dello Stivale. L'indagine di Noto Sondaggi, dopo il primo posto di Decaro e il secondo di Cateno De Luca (Messina), registra il terzo posto ex aequo per Marco Bucci (Genova) e Giorgio Gori (Bergamo). Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris si piazza al 100esimo posto, con un calo di 24 punti. Tra le altre metropoli italiane, il sindaco di Milano Beppe Sala è 52esimo, 104esima la sindaca di Roma Virginia Raggi, 97esima la sindaca di Torino Chiara Appendino.