Il ringraziamento di Giuseppe Graziano (M5S): "Sono grato a tutti coloro hanno creduto nel progetto"

Il Movimento 5 stelle di Mercogliano, nella persona del suo portavoce eletto in Consiglio comunale Giuseppe Graziano, ringrazia quanti hanno creduto e sostenuto il progetto messo in campo per la città.

"I consensi al M5S sono stati importanti per l'esito delle elezioni Europee, rispetto alle quali, infatti, risultiamo essere la prima forza politica in Campania e al Sud", dichiara Graziano, che aggiunge: "Siamo soddisfatti anche e soprattutto del risultato ottenuto a livello locale, essendo stata la prima volta che ci siamo presentati alle amministrative".

"Sfrutterò a pieno l'opportunità, da cittadino eletto nell'istituzione comunale, di addentrarmi nella macchina amministrativa per cercare di capirne i meccanismi e le eventuali criticità. L'opposizione che farò, supportato dal mio gruppo che ringrazio per aver combattuto insieme a me questa battaglia, sarà attenta, ferma e leale, ossia intransigente nella propria funzione di controllo sull’operato dell’esecutivo, ma soprattutto propositiva e costruttiva sui progetti condivisibili ed utili alla comunità, come è nella nostra natura di cittadini attivi. Porterò i temi del programma 5 Stelle nella pubblica assise e farò fiato sul collo all'amministrazione, questa volta però dai banchi del Consiglio comunale. Inoltre continueremo nella nostra attività sul territorio mercoglianese, promuovendo un modello politico fondato sulla partecipazione diretta dei cittadini, sul primato della legalità, sull'attenzione all’ambiente, sul perseguimento del benessere collettivo", conclude Graziano.