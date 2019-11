Gianluca Festa: "Sulla questione acqua, la Maggioranza è sempre compatta"

Gianluca Festa, nel suo ormai consueto appuntamento del lunedì serà, ha discusso, in diretta Facebook, di tutte le patate bollenti che stanno caratterizzando, in questo momento, il capoluogo irpino. In primis, ovviamente, non si poteva non parlare di quanto avvenuto in consiglio comunale dove, nella serata di oggi, si è praticamente decisa la sfiducia all’Amministratore di Alto Calore Servizi, Michelangelo Ciarcia.

Discorso caldissimo, poi, è quello concernente la metropolitana leggera. Qui, il sindaco, si abbandona a una promessa:

"Arriverà nel 2020".

Nel video, la diretta del sindaco Festa.