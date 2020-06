Gestione dei parcheggi ai privati: "Un'altra mossa sbagliata di Festa"

Riportiamo di seguito le dichiarazioni del consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Ferdinando Picariello. "Un'altra mossa sbagliata di Festa! Affidare a privati la gestione dei parcheggi: un affare da 5 milioni di euro che procurerà all'aggiudicatario più di due milioni di euro all'anno. Significa vendersi una parte della città! Significa rinunciare ad una risorsa per incapacità manifesta a gestirla sapientemente! Significa, ancora una volta, ignorare il consiglio comunale e il lavoro delle commissioni! Stavo lavorando in commissione urbanistica per aprire un discorso sulla presenza in tutte le zone della città di una quota di parcheggi gratuiti (cd. strisce bianche) e dedicati a donne in gravidanza (cd. strisce rosa). Ho chiesto più volte di affrontare il discorso su un piano di mobilità alternativa per disincentivare l'uso dell'autovettura, in modo da ridurre l'inquinamento, ridurre il traffico e offrire una valida alternativa all'uso dell'auto".

"Ma Festa ha pensato di decidere di testa sua perchè ha bisogno di soldi per ripianare i debiti creati in passato e lo ha fatto, ancora una volta, senza passare per il consiglio comunale. Il costo di questa operazione ricadrà ancora una volta sulle tasche dei cittadini. Diamo tutti un segnale forte a chi prende queste decisioni senza curarsi della volontà del popolo: invadiamo la città di biciclette. Chiediamo piste ciclabili e aria pulita. È questo l'atto più rivoluzionario che oggi si possa compiere in città per tutelare la nostra salute, migliorare la vivibilità e anche risparmiare un pò di soldi in un momento così difficile come quello che stiamo vivendo".