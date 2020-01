Gambardella (+Europa): "Basta con il ricatto del voto utile per fermare Salvini"

Una generazione avanti idee per l'Italia che verrà che: questo il titolo che Più Europa ha voluto dare alla sua conferenza programmatica in corso a Bologna. Non è un caso che la manistazione sia stata organizzata nel capoluogo emiliano ad una settimana da elezioni regionali così importanti.

L'evento non ha vissuto però solo momenti di riflessione interni al partito di Emma Bonino, ma si è aperto al contributo di ospiti di area liberale (tra gli altri Carlo Calenda, Carlo Cottarelli, Elsa Fornero) che sono intervenuti nel corso della convention spesso interagendo con gli attivisti di Più Europa.

Nel corso del dibattito generale è intervenuto il presidente di Più Europa Avellino e portavoce di Più Europa Campania Bruno Gambardella, che ha trattato il tema delle aree interne sviluppandolo nelle varie peculiarità delle aree rurali, montane ed extraurbane, settore che segue da tempo con altri dirigenti ed attivisti residenti nelle zone interne di tutta Italia. Non sono però mancati riferimenti alle imminenti elezioni regionali in Campania ("Le sirene del voto utile contro le destre hanno già iniziato a far sentire il loro canto ammaliatore. Voglio dire qui che non sono più disposto a sostenere chiunque seguendo il principio del meno peggio. Voglio un presidente della regione Campania riformista, europeista, estraneo ai populismi e ai sovranismi. Voglio un presidente di cui essere orgoglioso") e alla realtà irpina ("In questa provincia lavorano al progetto di Più Europa amministratori per lo più giovani che, dai centri più piccoli a quelli più abitati, coniugano l'impegno territoriale - speso sempre secondo i principi della equità e della legalità - alla grande passione per l'Europa. A loro dobbiamo essere grati perché la loro è la battaglia di tutta Più Europa").

La conferenza programmatica si concluderà domenica con gli interventi di Emma Bonino e del candidato presidente della regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini. A Bologna è presente una folta delegazione campana. Dall'Irpinia, oltre a Bruno Gambardella, il coordinatore di Più Europa Avellino Alfonso Maria Gallo e il consigliere comunale di Aiello del Sabato Manlio Lomazzo.