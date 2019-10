Ferrovia, il convegno diventa un caso: Festa attacca De Luca

Il governatore della Regione Campania, Enzo De Luca, ha disertato, assieme a Cascone, il convegno di Avellino sui 140 anni della stazione ferroviaria, invitati personalmente dal sindaco.

Al sindaco Gianluca Festa la cosa non è andata proprio giù:

“Spero di non avere anch’io degli impegni quando torneranno in Irpinia per le Regionali.La sua assenza non è giustificata. Io sono avellinese e come tutti gli avellinesi non dobbiamo avere paura di nessuno. Le operazioni di elemosina dalla Regione non sono più tollerate”.