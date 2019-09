Emergenza criminalità in città, Fratelli d'Italia chiede un Consiglio Comunale sul tema

Appare, ormai, drammaticamente evidente che la benevola definizione di Irpinia “isola felice” - se mai è stata tale – sia del tutto lontana dal clima e dagli eventi che sta vivendo la città di Avellino.

In particolare, in questi ultimi mesi non può non riscontrarsi una drammatica recrudescenza del fenomeno criminale, che ormai non teme più i risvolti e le conseguenze di azioni eclatanti: gli attentati dinamitardi nei confronti di automobili e negozi sono il segnale che ormai il livello di guardia è stato abbondantemente superato e diventa, dunque, necessario chiamare tutti, istituzioni, partiti, associazioni, sindacati ad una costante ed attenta mobilitazione per testimoniare l'alterità della società civile nei confronti del crimine, senza se e senza ma.

Purtroppo, negli ultimi anni Fratelli d'Italia ha riscontrato una drammatica permeabilità o quantomeno una subalternità di alcune organizzazioni sociali nei confronti di zone grigie, non chiaramente estranee a mondi malavitosi.

Ora e non oltre è il momento di una testimonianza netta, trasparente, senza ambiguità contro la criminalità: è arrivato il momento di innalzare un vero e proprio cordone sanitario affinché non si possa ulteriormente incancrenire un quadro già orribilmente compromesso e la malavita non possa permeare di sé i luoghi del vivere civile.

Dinanzi a quanto sta accadendo in Città, al fine di impedire il verificarsi di ulteriori escalation e l'avvitarsi di accadimenti ancora più drammatici mai vissuti sul nostro territorio, Fratelli d'Italia invita ad una costante mobilitazione contro ogni tipo di criminalità malavitosa che si esprima con manifestazioni, dichiarazioni, momenti di confronto e di “affronto” rispetto al fatto criminale.

Invitiamo, altresì, il Consiglio Comunale di Avellino a convocare un consiglio comunale aperto per discutere le misure necessarie da adottare al fine di evitare alla città di Avellino il rischio di divenire triste satellite – nei modi e nei fatti - dell'hinterland napoletano.