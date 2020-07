Elezioni regionali in Campania, Primavera Irpinia: "Mai affrontato un discorso di candidatura"

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Massimo Bimonte, coordinatore di Primavera Irpinia:

"In merito a notizie inerenti ad eventuali impegni elettorali da parte dell’associazione Primavera Irpinia, nella prossima tornata elettorale regionale, il coordinatore Massimo Bimonte e gli aderenti tutti, tengono a precisare che nessun ragionamento in tal senso è stato mai affrontato. La vocazione squisitamente metapolitica dell’associazione e la sua stessa natura “ecumenica”, impediscono in maniera assoluta la possibilità della partecipazione diretta di Primavera Irpinia alla formazione di liste o all’espressione di candidature di riferimento. L’associazione rivendica con fierezza la propria appartenenza allo schieramento di centrodestra ed il proprio sostegno alla candidatura di Stefano Caldoro, ma proprio perché nasce come momento propulsore di idee e patrimonio di tutte le sensibilità politiche di centrodestra, è da ritenersi completamente infondata qualunque notizia che voglia attribuirle specifiche iniziative elettorali".