Elezioni regionali in Campania, il centrodestra punta su Stefano Caldoro

Sarà Stefano Caldoro il candidato del centrodestra per le Elezioni Regionali 2020.

La nota di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia: "Il centrodestra ha individuato il candidato migliore per vincere le elezioni"

Ecco, di seguito, la nota a firma dei tre leader dei rispettivi partiti (Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia) che formeranno la coalizione di centrodestra, ovvero Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni: "Il centrodestra ha individuato la squadra migliore per vincere le elezioni nelle regioni che andranno al voto a settembre e, soprattutto, portare il buongoverno in quelle che oggi sono male amministrate dalla sinistra. I candidati del centrodestra saranno Francesco Acquaroli per le Marche, Stefano Caldoro per la Campania, Susanna Ceccardi per la Toscana, Raffaele Fitto per la Puglia. Si aggiungeranno alla squadra dei governatori uscenti che, dopo eccellenti prove di governo, sono stati confermati: Giovanni Toti in Liguria e Luca Zaia in Veneto".

Ex presidente della Regione Campania dal 2010 al 2015, Caldoro concorrerà di nuovo alla prossima tornata elettorale per guadagnarsi un posto da Governatore.