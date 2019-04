Elezioni europee, una giovane irpina in lista per Forza Italia

Una giovanissima 27enne irpina, Antonella Pecchia, all’anagrafe Antonietta, sarà in squadra con Forza Italia al fianco di Silvio Berlusconi per le elezioni europee nella circoscrizione Sud. Laureata in Giurisprudenza, praticante avvocato abilitato, Antonella Pecchia è iscritta al partito di Forza Italia ed ha sempre ammirato il presidente Berlusconi. Ha iniziato ad avvicinarsi alla politica con il movimento giovanile dei forzisti, ricoprendo il ruolo di coordinatrice del mandamento baianese. Ha già avuto esperienze nel forum giovanile del suo comune di origine verso il quale nutre un amore sviscerale. Ha partecipato a diversi progetti e incontri organizzati dal forum regionale e dal forum Nazionale e si è sempre occupata di associazionismo. Antonella Pecchia parla ben 4 lingue straniere: inglese, francese, spagnolo e tedesco, Qualche anno fa proprio per migliorare quest’ultima lingua ha trascorso un periodo all’estero. Ora una sfida importante in ben 6 regioni: Campania, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Puglia per convincere gli elettori indecisi e rappresentare la casa dei moderati.

Il coordinatore provinciale di Avellino di Forza Italia, onorevole Cosimo Sibilia, commenta la candidatura; "Ringraziamo i vertici nazionali e regionali per aver deciso di puntare nell'Irpinia su Antonella Pecchia. Una giovane professionista da sempre impegnata nel movimento giovanile azzurro e vicina alle istanze del territorio. Forza Italia mette in campo le sue energie migliori, premiando la militanza e la rappresentativita' territoriale. Ad Antonella e a tutti i candidati il nostro in bocca al lupo per questa sfida elettorale".

Sabato 20 aprile alle ore 10,00 al Circolo della Stampa, sito in corso Vittorio Emanuele, si terra' la conferenza stampa di presentazione della candidata Antonella Pecchia.

