Elezioni, Petracca: "La nostra un'operazione di igiene politica con Cipriano"

Elezioni amministrative, il consigliere regionale Maurizio Petracca, ha partecipato ad un incontro del Partito Democratico che insieme alla sua lista Laboratorio Avellino e Mai Più e Avellino Più sostengono Luca Cipriano alla carica di sindaco. Al centro del dibattito il ruolo di capoluogo da recuperare, la centralità da ritrovare, obiettivo che per tutti i presenti compreso Carlo Iannace e Rosa D’Amelio li vede uniti come rappresentanti irpini in Regione Campania.

“Ora vogliamo farlo amministrando la città con questa nostra iniziativa che ha inteso essere un'operazione di igiene politica e che punta a rilanciare Avellino, attraverso un governo fatto di competenza e capace di esprimere qualità. – ha spiegato Petracca nel suo intervento -

La città ha perso la sua centralità, dal Commercio ai Servizi Sociali, dalla Cultura alle Attività produttive. Ora bisogna capitalizzare il Pics, Programma Integrato Città Sostenibile, così come accaduto con il Pica negli anni scorsi, per ridisegnare la città e lavorare alla definizione di importanti progetti che, se finanziati, potranno dare respiro ad un ente in pre-dissesto.

Ma bisognerà anche ridefinire l’Area Vasta troppo ampia e che perciò va rivista nell’ottica dell’omogeneità. Luca Cipriano sarà il sindaco in grado di farlo. Con lui abbiamo riunito il centrosinistra, il migliore possibile e l'unico oggi in campo. A lui ci lega il percorso di opposizione condotto nei mesi di amministrazione Ciampi, condotta fianco a fianco, in Consiglio Comunale. Da lì è nato il primo passo dell’accordo tra forze politiche sane che ci ha portato a definire la coalizione e che ci porterà alla vittoria.”