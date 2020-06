Avellino, il sindaco Festa: "Al termine di questi 5 anni vedremo una Avellino completamente diversa"

Il sindaco, nel corso della consueta diretta Facebook del lunedì sera, ha toccato diversi argomenti.

Ecco le parole del primo cittadino di Avellino:

"Noi abbiamo da quarant'anni degli alloggi in cui non sono mai stati fatti lavori di manutenzione. Abbiamo fatto un lavoro importante e in questi 6 mesi abbiamo portato a termine un lavoro importantissimo. Stiamo sbloccando i cantieri. I lavori di Piazza Castello e del tunnel proseguono senza sosta. Questa amministrazione sta lavorando per risolvere i problemi del fiume tombato che crea problemi al Fenestrelle. Abbiamo pianificato. Abbiamo dato una visione ad Avellino. I nostri lavori non sono ancora visibili ma perchè, a volte, ci vogliono mesi solo per vincere una gara. Al termine di questi 5 anni vedremo una Avellino completamente diversa. Finalmente riapriremo Parco Santo Spirito. Sono convinto che vi lascerà contenti e potrete godere di un parco aperto per famiglie, bambini e anziani. Il Bike Sharing? Ci saranno due stazioni, una a via De Conciliis e una viale Italia. L'idea è quella di utilizzare le corsie per la metro leggera. Il primo intervento a Picarelli sarà incentrato per ultimare i lavori di riqualificazione".