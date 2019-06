Dipartimento Lavoro Lega Provincia di Avellino, oggi la prima riunione del gruppo

Giovedì 27 giugno, presso la sede provinciale della Lega, in via Mancini ad Avellino, si è riunito per la prima volta il Dipartimento Lavoro Lega Provincia di Avellino. L'incontro fortemente voluto dal Responsabile Organizzazione Provinciale Massimo Bimonte ha visto la partecipazione dei seguenti componenti: Tommaso D'Angelo, Orsola De Stefano, Rossella Riccio, Emanuel Romano, Davide Mupo, Monica Spiezia e Antonio Cassese. Tutti i membri, a viario titolo, vantano un'esperienza pluriennale e professionalmente rilevante nel mondo del lavoro. Il Gruppo si propone di tutelare e favorire lo sviluppo delle attività lavorative in Irpinia, ovvero industria, commercio e artigianato. Tra i temi all'ordine del giorno: le numerose crisi aziendali nella nostra provincia e la creazione di un incubatore di idee permanente per favorire la nascita di start up innovative e la valorizzazione delle eccellenze turistiche ed enogastronomiche della provincia di Avellino. Nei prossimi incontri verranno elaborate le strategie, i piani di intervento e le possibili collaborazioni con enti ed istituzioni per il rilancio dell'economia Irpina.