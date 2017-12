Verso il voto del 2018, le presenze degli irpini nei due rami del Parlamento

Entro questa settimana saranno sciolte le Camere e si andrà dritti verso le nuove elezioni politiche.

Venerdì 29, quindi, il Capo dello Stato, in base all'articolo 88 della Costituzione, convocherà i presidenti del Senato, Pietro Grasso, e della Camera, Laura Boldrini, e, sentito il loro parere, emanerà il decreto di scioglimento dei due rami del Parlamento, controfirmato dal presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni. Successivamente, riceverà il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, probabilmente insieme al ministro dell'Interno, Marco Minniti, per firmare il decreto di indizione delle elezioni, con il quale, dopo la relativa decisione del Consiglio dei ministri, verrà fissata anche la data della seduta inaugurale delle nuove Camere, che in base all'articolo 61 della Carta dovrà svolgersi non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Se quindi si voterà il 4 marzo del prossimo anno, la diciottesima legislatura dovrebbe iniziare venerdì 23 marzo. Al voto i cittadini dovranno essere chiamati non prima del quarantacinquesimo giorno a partire dalla pubblicazione del decreto di fissazione dei comizi elettorali e non oltre il settantesimo dallo scioglimento delle Camere.

Ma in questi ultimi cinque anni cosa hanno fatto i nostri parlamentari? Ci siamo aiutati con Openpolis che monitora i rappresentanti nei due rami del Parlamento. Partiamo dalla Camera dei Deputati: ben tre (Luigi Famiglietti e Valentina Paris del Partito Democratico, Angelo D’Agostino di Scelta Civica) hanno sostenuto il Governo Renzi prima e Gentiloni dopo, gli altri da Giancarlo Giordano di Sinistra e Giuseppe De Mita dell’Udc sono stati “contrari” all’unisono di Carlo Sibilia del Movimento 5 Stelle e di Gianfranco Rotondi di Forza Italia. Per il Senato tra i banchi il solo Cosimo Sibilia di Forza Italia in rappresentanza dell’Irpinia. Partiamo da qui, per l’ottima performance in fatto di presenze in aula (86,53%) che lo mette tra i senatori uscenti della Campania per il suo partito al primo posto, quarto su scala regionale tra tutti i partiti. Per la Camera dei Deputati Luigi Famiglietti del Pd raggiunge l’83% delle presenze, segue Carlo Sibilia del M5S 76,43%, Angelo D’Agostino di Scelta Civica 74,82%, Valentina Paris 57,91%, Giancarlo Giordano 51,38%, Giuseppe De Mita 50,16% di presenze. Chiude Gianfranco Rotondi con il 46,50%.