De Magistris: "Sull'acqua, Avellino dovrebbe fare come Napoli"

Il sindaco di Napoli, De Magistris, ospite in Irpinia, ha affrontato il problema dell'acqua:

“Per quanto concerne la gestione dell'acqua come bene comune, Avellino deve fare come Napoli, conviene da tutti i punti di vista, non solo ideologicamente. Noi abbiamo accettato una grande sfida nel 2011 e oggi realizziamo utili costanti, abbiamo aperto due fonti d'acqua, una in Siria e una in Palestina. Ma non basta ancora, perché dovremmo allargare la visione in Campania e, soprattutto, in Irpinia, dove ci sono importantissime sorgenti”.