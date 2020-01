De Luca ad Avellino non le manda a dire: "In questa regione ci sono troppi pallisti"

Vincenzo De Luca, nella giornata di oggi, si è presentato ad Avellino. Il presidente della regione, presso la sede camerale di Piazza Duomo, è giunto all’incontro di presentazione degli Avvisi pubblici della Regione Campania relativi agli incentivi per Artigiani, Commercianti ed Ambulanti. Sono in totale 25 milioni di euro le risorse destinate alle micro, piccole e medie imprese di cui 10 milioni nel settore dell'artigianato per introdurre soluzioni innovative di processo e/o prodotto, acquisire attrezzature innovative e migliorare i sistemi di gestione, 10 milioni di Euro nel settore del commercio per adottare soluzioni digitali in grado di ampliare l’offerta commerciale e 5 milioni di euro nel settore del commercio ambulante per aggiornare il parco autoveicoli ed innovare le dotazioni strumentali.

"A marzo, questi soldi saranno messi a disposizione di commercianti"

Ecco le sue dichiarazioni: