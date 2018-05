De Blasio: "Il Partito Democratico faccia uno sforzo di coesione e di unità"

La nota di Carmine De Blasio, ex segretario provinciale Pd Avellino.

"Guardiamo oltre la punta dei nostri piedi. Mai, in questi dieci anni, il progetto del partito democratico si è trovato a vivere una fase così drammatica e rischiosa per la sua stessa sopravvivenza.

Dal 4 marzo in poi gli elettori continuano (Molise, Friuli) a marcare la loro distanza dalle proposte del Pd che raccoglie insignificanti risultati dalle urne.

Noi abbiamo bisogno di fermarci, soprattutto qui in Irpinia, abbiamo il dovere di evitare di aggiungere macerie alle macerie.

Non ci sarà poi il tempo di recuperare gli errori imperdonabili commessi. La stessa fase congressuale , alla fine, per come sono andate le cose, finisce per rappresentare un ulteriore macigno sull’impervia salita che abbiamo davanti.

In queste settimane si sono sprecate voci grosse e parole esagerate, anche e soprattutto nei confronti dell’amministrazione regionale e in particolare del Governatore De Luca che invece per l’Irpinia da subito ha rappresentato un punto di riferimento, una speranza concreta dopo le tenebre dei governi regionali che lo hanno preceduto.

Anzi, c’è bisogno di dare forza all’azione che da Palazzo Santa Lucia si mette in campo perché tanti e importanti obiettivi devono ancora essere raggiunti.

Le imminenti scadenza amministrative, in primo luogo per la città di Avellino, considerato il momento che viviamo, obbligano i democratici ad uno sforzo inedito di coesione e di unità. Perché in gioco non c’è soltanto una difficile vittoria nelle urne ma una possibilità di portare avanti quel progetto riformista in cui in tanti abbiamo creduto.

Fa bene il senatore Enzo De Luca a lanciare un forte appello al senso di realtà. Di cui tanto c’è bisogno.

Perché questo è il momento di darci un limite.

Facciamo ogni cosa, nelle prossime ore, perché anche a Roma lo si possa comprendere".