D'Alessio (Lega): "La nostra Pontida irpina simbolo di una nuova era politica"

Per L'irpinia È stato un fine settimana a sfondo leghista, da giorni ormai tutti hanno aspettato la festa della lega giovani Avellino a Montella, presso la "fattoria Rosabella". Una festa che ha ospitato più di 500 militanti in un posto bellissimo, con l'arrivo di politici di caratura nazionale come il sottosegretario Raffaele Volpi neo coordinatore regionale della lega, il presidente della lega Campania l'onorevole Gianluca Cantalamessa, il coordinatore regionale della lega giovani in Lombardia l'onorevole Luca Toccalini e soprattutto il coordinatore nazionale della Lega Giovani e vice segretario della lega l'onorevole Andrea Crippa. Una giornata importante che ha visto la forza di un coordinamento provinciale, che senza sosta lavora e si radica sul territorio, guidati dal segretario provinciale Sabino Morano.

Il coordinatore provinciale della lega giovani Giuseppe D'Alessio dichiara " non è stato facile creare un evento di tale portata, ma l'impegno e la forza di volontà hanno dato come sempre i suoi frutti. Un coordinamento giovanile che è stato l'artefice e il protagonista assoluto di questo evento,sotto la guida esperta ed attenta dei responsabili dell'organizzazione Massimo Bimonte e Paolo Ferraro.

Siamo e saremo sempre di più i protagonisti sul territorio, stiamo raccogliendo tante adesioni da ogni angolo dell'Irpinia, in modo particolare ad Avellino con il nostro coordinatore cittadino della lega giovani Alessandro Iandolo.

Ringrazio il nostro segretario provinciale Sabino Morano e il coordinatore regionale della lega giovani Nicholas Esposito, per il costante appoggio. L'irpinia sarà defintivamente terra leghista, gli ultimi risultati delle europee hanno evidenziato l'enorme forza della lega, ormai primo partito in tantissimi comuni come ad esempio Calabritto, Cassano, Bagnoli, Volturara.

Proprio a Cassano ieri, abbiamo concluso questo fine settimana leghista, con un'importante convegno al castello baronale insieme al nostro vice segretario provinciale e sindaco di Cassano Salvatore Vecchia. Il nostro sguardo resta sul presente e soprattutto sul futuro. "