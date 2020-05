Coronavirus, Festa: "Mi rivolgo soprattutto ai giovani: non vanifichiamo quanto fatto fino a questo momento"

Queste sono le parole del sindaco di Avellino, Gianluca Festa, nel corso della consueta diretta Facebook del lunedì sera:

"Mi rivolgo soprattutto ai giovani: non vanifichiamo quanto fatto fino a questo momento. Io voglio dare la massima fiducia ai miei giovani. Io non voglio fare come altri sindaci che hanno continuato con le restrizioni. Io preferisco dare fiducia. Quello che è successo a viale Italia e sul Corso, non si deve più ripetere. Assembramenti non saranno più consentiti. Aumenteremo la vigilanza e intensificheremo i controlli il venerdì e il sabato. Chiediamo con fermezza il rispetto delle regole".

I lavori di manutenzione e non solo

"Puliremo l'acqua sudicia della fontana di piazza Libertà; ma parlo anche di San Ciro e di via Colombo. Stesso discorso per quanto riguarda il verde cittadino. Abbiamo iniziato dai parchi più grandi ma continueremo avendo attenzione per tutta la città. Stiamo lavorando in maniera incessante. Abbiamo fatto grandi investimenti per quanto riguarda la pubblica illuminazione e la video-sorveglianza. Sono promesse che abbiamo fatto in campagna elettorale e le manterremo. Nei prossimi giorni, insieme a tutti i consiglieri della Giunta, penso mercoledì, avremo una video-conferenza stampa in cui presenteremo una serie di progetti di cui andiamo molto orgogliosi e che saranno fondamentali per effettuare interventi necessari per la nostra città".

Gli alloggi e piazza Castello

"Gli alloggi di Valle e di via Imbimbo sono completati e nei prossimi giorni completeremo il trasferimento dei legittimi proprietari. Dobbiamo soltanto avere qualche attenzione in più dovuta all'emergenza Covid. La bretella di piazza Castello è fondamentale non soltanto per la mobilità ma anche perchè rappresenta un monumento storico per questa città. In questa fase servono anche interventi simbolici. Io sono convinto che ci riusciremo. Test rapidi? Stiamo continuando e, gli ultimi, sono stati riservati ai docenti e al personale ATA".

"Campo Genova è l'unica area che può ospitare il mercato di Avellino"

"Chi vuole lavorare ha a disposizione l'unica area disponibile: sto parlando di Campo Genova. Questi ricorsi stanno condizionando la ripresa del vostro lavoro. Il comune di Avellino, con grande sforzo, ha investito altri soldi per le attività mercatali. Noi siamo dalla parte di chi vuole lavorare. La verità è che hanno perso al Tar e quest'ultimo ha detto loro che il piazzale dello stadio non è idoneo. Dovete dire, a chi vi difende, se sta facendo il vostro interesse".