Coronavirus, Cipriano chiede a Festa di fermare la polemica con De Luca sui test rapidi

Si è tenuto oggi pomeriggio, in videoconferenza Skype, l'incontro tra il sindaco di Avellino Gianluca Festa e i capigruppo del consiglio comunale sulle azioni da mettere in atto per contrastare l'emergenza coronavirus nel capoluogo irpino.

Nel corso della discussione, il primo cittadino si è mostrato sensibile al dialogo con la minoranza, mostrando tuttavia una fermezza di idee nel tentativo di ripristinare l'Ospedale Maffucci e di organizzare un bando, riservato alle famiglie meno abbienti della città, al fine di accedere ai buoni spesa. Dal canto suo, la minoranza ha avanzato alcune proposte, tra cui l'obbligo di utilizzo di mascherine e guanti in tutte le attività commerciali ancora aperte e l'esonero, per tutti i commercianti, del pagamento della Tari.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Da segnalare, infine, la replica di Luca Cipriano a Festa, riguardo alla questione dei test rapidi e alla polemica con il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, sull'eventuale adozione di un Modello Corea. Il capogruppo di Mai Più Avellino, infatti, ha evidenzato che i kit non sono ancora a disposizione del Comune e che, anche qualora dovessero arrivare, sarà compito dell'Asl, e non della Giunta, far sottoporre i primi test. Da qui, l'invito di Cipriano a fermare ogni polemica con il Presidente della Regione Campania.