Consultorio familiare, il Comune di Avellino ha già individuato la nuova sede

L'Amministrazione comunale di Avellino è disponibile, come già evidenziato in altre occasioni, a mettere a disposizione dell'Asl di Avellino uno dei suoi immobili, al fine di ospitare il consultorio familiare.



Il Sindaco Festa e gli Assessori competenti, Luongo e Mazza, nella giornata di oggi hanno individuato la struttura dell'ex Eca di via Tagliamento i locali più funzionali per l'operatività dei professionisti dell'Azienda Sanitaria locale.



Il comune di Avellino ha una altissima considerazione del servizio da questi reso alle famiglie e all'intera comunità, ed ha prontamente affrontato e risolto il problema relativo alla logistica del servizio.