Consiglio comunale ad Avellino, la rabbia di Cipriano: "Solo arroganza e proposte respinte"

Il consigliere Luca Cipriano, su Facebook, non ha nascosto la delusione per come sia andato, nella giornata di oggi, il Consiglio Comunale del capoluogo irpino:

"27 proposte per rilanciare l’economia ad Avellino. BOCCIATE.

5 suggerimenti migliorativi per rendere più efficace la delibera a sostegno di bar e ristoranti. BOCCIATI.

Richiesta di confronto in Consiglio per un pacchetto unico di rilancio e sostegno a chi è in difficoltà post Covid. NEGATA.

Una gestione INDECENTE dei lavori del Consiglio comunale.

Il confronto al Sindaco Festa ed alla sua fragile maggioranza fa semplicemente PAURA.

Arroganza contro idee e proposte.

Ecco il bilancio del Consiglio comunale odierno".