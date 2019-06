Centanni è il nuovo presidente della Comunità Montana Terminio Cervialto

Con una maggioranza schiacciante, 16 voti favorevoli e 2 astenuti, Gelsomino Centanni, sindaco di Calabritto, è stato proclamato domenica 23 giugno 2019, presidente della Comunità Montana Terminio Cervialto.

L'assise degli amministratori delegati presso l'ente montano, che si è riunita presso la sede di Montella, è convenuta con un giudizio praticamente unanime su Centanni, unico candidato.

Il sindaco di Calabritto è stato assessore alla Terminio Cervialto durante il mandato del presidente Iandolo, che lo ha preceduto.

Commenta Centanni: «Sento il peso di una grande responsabilità. Ringrazio sin da ora gli amministratori che hanno riposto la fiducia sulla mia candidatura, e tutti coloro che l'hanno sostenuta, nonchè il presidente uscente Iandolo. Darò il massimo per rendere efficiente ed efficace questo ente, che è fondamentale per il territorio montano della Terminio-Cervialto. Seguirò con attenzione tutte le problematiche che lo riguardano, auspicando che con la collaborazione di tutti gli amministratori locali e del personale, si riesca a rendere funzionale fino in fondo la Comunità Montana».