Ballottaggio elezioni comunali 2019, l'Irpinia sceglie

Ci siamo, il gran giorno è arrivato, oggi Avellino avrà un nuovo sindaco (seggi aperti dalle 7 alle 23). Il duello Cipriano - Festa, però, non sarà l'unico della giornata; ballottaggio anche ad Ariano Irpino (Gambacorta e Franza) e Castel Baronia (Martone e Montalbetti).

Tornando al capoluogo iprino, in merito al primo turno, Luca Cipriano ha conquistato il 32,43% delle preferenze: circa quattro punti percentuali in più di Gianluca Festa (28,67%) che spera nel ribaltone, così come avvenne lo scorso anno per il poi decaduto Ciampi e il Movimento 5 Stelle.

Gli altri ballottaggi

Ad Ariano Irpino, invece, il sindaco uscente Gambacorta ha conquistato il 48,67% che non è bastato per evitare il “face to face” con Enrico Franza (20,64%). Parità assoluta, infine, nel piccolo comune di Castel Baronia che vedrà ancora lo scontro tra gli unici due candidati Martone e Montalbetti. Nella lunga lista di comuni chiamati alle urne per eleggere il sindaco c’era anche Domicella che però dovrà attendere il 16 luglio dopo la scomparsa per malattia del sindaco uscente (candidato) Stefano Corbisiero.

Avellino Today, come da consuetudine, seguirà in tempo reale la tornata elettorale, aggiornandovi costantemente.