Avellino, il sindaco Festa: "Spero che Paolo Foti risolva i suoi problemi"

Ecco il contenuto della consueta diretta del lunedì sera di Gianluca Festa, sindaco di Avellino:

"Stiamo facendo un grande lavoro di riorganizzazione della città. Per quanto riguarda la questione inquinamento, mi auguro che Paolo Foti riesca a risolvere le sue problematiche. Da questo punto di vista, ritengo che lui abbia agito cercando di fare il possibile. Non a caso, anche io mi sono messo per il bene di Avellino, cercando di delocalizzare il trasporto pubblico. Con la questione relativa alla metro leggera continuiamo ad andare avanti. Scandone? Abbiamo salvato la squadra ma non ci fermiamo qui. Per quanto riguarda il calcio, invece, siamo contenti che l'As Avellino sia stata acquisita da un imprenditore che ci tiene".