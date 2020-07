Autostrade, Gubitosa (M5S): "Abbasseremo i pedaggi e investiremo in sicurezza"

Di seguito riportiamo delle dichiarazioni del deputato del Movimento 5 Stelle Michele Gubitosa sulla vicenda Autostrade. "Chi mi segue su questa pagina sa quanto abbia creduto in questo risultato. In tutte le trasmissioni televisive a cui ho partecipato e in cui si parlava di Autostrade ho sempre chiesto rispetto per le 43 vittime del Ponte Morandi e per le 40 persone che morirono nella tragedia di Avellino. Ho cercato di portare la voce dei cittadini che mi chiedevano di estromettere i Benetton dalla gestione delle nostre Autostrade perché questa era una ingiustizia che il Governo aveva il dovere di sanare. Come sapete, non è stato facile. Abbiamo combattuto contro le resistenze dei partiti, abbiamo lottato contro gli insulti e gli attacchi di chi ha sempre protetto quel sistema di potere.

"Ma alla fine, ce l’abbiamo fatta: solo grazie al Movimento 5 Stelle ed al presidente Conte, i Benetton non gestiranno più una infrastruttura strategica per il nostro Paese. Non daremo un euro ai Benetton, anzi saranno costretti a risarcire i danni per 3,4 miliardi. Abbasseremo i pedaggi più alti d’Europa e investiremo in sicurezza e manutenzione. Lo Stato si riprende un bene pubblico bistrattato da chi ha pensato soltanto ai profitti, lucrando sulla sicurezza dei cittadini: questo è un messaggio potenzialmente rivoluzionario. Oggi in Italia chi sbaglia paga e lo Stato si fa rispettare. Ma non finisce qui. Ci sono tante altre battaglie da portare avanti con la stessa determinazione. Io non mi fermo e sono subito al lavoro sul prossimo obiettivo! Continuate a sostenerci, abbiamo bisogno di voi!".