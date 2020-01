Ariano Irpino, nominato il nuovo commissario prefettizio

Il Prefetto di Avellino Paola Spena, con provvedimento in data odierna, ha sospeso il consiglio comunale di Ariano Irpino essendo le dimissioni rassegnate dal sindaco Enrico Franza divenute efficaci ed irrevocabili ai sensi dell’art. 53. comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 decorsi i venti giorni dalla loro presentazione.

In attesa che si perfezioni la procedura di scioglimento, il Prefetto, al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa ed assicurare la funzionalità dell’ente ha nominato la dottoressa Silvana D’Agostino, viceprefetto vicario, commissario prefettizio per la temporanea gestione dell’ente.