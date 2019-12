Ariano, il bilancio consolidato bocciato ancora

Ancora una delusione per il sindaco di Ariano Irpino, Enrico Franza: con 9 voti contrari, 5 a favore e due astensioni, il Consiglio comunale ha bocciato per la seconda volta dopo novembre il bilancio consolidato dell'Ente. Il sindaco Franza, che si augurava una riflessione più equilibrata e ponderata e meno colorita politicamente, ad ogni modo, non si è dimesso ma ha annunciato che entro i principi di gennaio comunicherà, in conferenza stampa, la sua decisione.