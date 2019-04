Amministrative, Carlo Sibilia a tutto campo: "Uniti con Picariello"

Il Sottosegretario pentastellato, Carlo Sibilia, ha incontrato i giornalisti e ha fatto il punto su numerosi argomenti: dal reddito di Cittadinanza alla Lioni-Grottaminarda, passando per l'ex Irisbus, l'Alto Calore Servizi, l'Isochimica e, ovviamente, le Amministrative.

Ecco quanto dichiarato a mezzo stampa:

"Per quanto concerne il Reddito di Cittadinanza, i numeri in Irpinia parlano chiaro: il 75% delle richieste sono state approvate. E' partito, inoltre, anche il bando dei Navigator. Un'idea in cui la Campania, nelle domande, è risultata seconda solo alla Sicilia. Il Governo, inoltre, ha stanziato 900 milioni di euro per le piccole comunità. Soldi che saranno destinati alla manutenzione delle strade e delle scuole; oltre che per i comuni al di sotto dei 20mila abitanti".

Questione Lioni - Grottaminarda

"Per quanto concerne la Lioni-Grottaminarda, come già affermato nel corso della visita al centro Flipper di Rione Parco, l’operazione è finalmente andata a buon fine; grazie alla cancellazione della gestione commissariale in capo a un commissario nominato 39 anni. Stiamo parlando dell’immediato post-terremoto. Una vicenda che, ormai, era divenuta ridicola".

La vicenda Isochimica rimane un punto dolente

"La questione Isochimica è e rimane una vicenda triste per tutta la politica irpina. Troppe bugie sono state dette in passato e noi non lo faremo, c’è una situazione di stallo e quando avremo trovato le risorse per risolverla, sarò felice di dare il mio contributo".

Ex Irisbus

"Sull’ex Irisbus, il Mise ha compiuto un miracolo. Lo stabilimento lavora ed è pronto a mettere su strada 30 nuovi autobus che andranno a Genova e a Napoli. Inoltre, sono stati ripuliti i debiti e aggiustato l’assetto societario. Stiamo lavorando per l'ingresso di un nuovo socio che possa far fare il salto di qualità all’azienda e che possa garantire la produzione di autobus per i prossimi 30 anni".

Alto Calore Servizi

"Non posso esprimermi suelle questioni tecniche, ma se una società con 140 milioni di debiti è arrivata, dopo quattro mesi, a mandare le carte alla Cassa Depositi e Presiti, vuol dire che i ritardi sono evidenti e sono gravi. I sindaci devono capire dove andrà a finire quest’azienda. Dobbiamo essere tutti compatti per evitare la privatizzazione".

Questione Amministrative