Ciampi: “Riapriremo il centro sociale di contrada Quattrograna"

“Uno dei miei primi impegni sarà quello di affrontare la riapertura del centro sociale di contrada quattrograna ovest, ex sede della quarta circoscrizione. Chiederò subito agli uffici competenti di esaminare la pratica. Per un quartiere, un centro sociale è di vitale importanza”. A parlare è il neoeletto sindaco Vincenzo Ciampi questa mattina impegnato in un giro nei quartieri cittadini