Monitoraggio cimice asiatica, la cooperativa Nocciole Irpine entra nella sperimentazione regionale

La cooperativa Nocciole Irpine di Avellino, nella rete di Confcooperative FedagriPesca, è nell'attività della Regione Campania e del CNR - Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante di Portici per l’osservazione e il monitoraggio della cimice asiatica- halyomorpha halys, un insetto di origine giapponese, la cui presenza è stata già accertata in Campania.

“Presso le diverse aziende produttrici e socie della cooperativa Nocciole Irpine sono state installate delle trappole che attraggono e bloccano la cimice asiatica. L’insetto è molto dannoso e vorace, si nutre di foglie e frutti di oltre 300 specie di piante ospite, attacca le piante e gli alberi da frutto e sta mettendo in ginocchio i noccioleti di molte zone d’Italia, compromettendo la qualità delle nocciole, molto utilizzate nella produzione dolciaria e non solo. La concentrazione tra Avellino e l’hinterland delle aziende socie della cooperativa agricola Nocciole Irpine consentirà sul medio periodo un’osservazione capillare dei comportamenti dell’insetto. Ogni settimana l'agronomo di queste aziende comunicherà i dati relativi alla cattura dell’insetto al CNR. I dati alimentano un sistema informatico legato al sito della Regione Campania e ad una app sviluppata dalla Fondazione Mach e già utilizzata in Piemonte” spiega Antonio Capone, vice presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Avellino e sostenitore tecnico dell’iniziativa.

“Siamo orgogliosi di poter essere coinvolti in questa azione che grazie alla determinazione e al radicamento sul territorio delle nostre imprese socie tutelerà il nostro prodotto e renderà anche un servizio alla collettività” commenta Carlo Mazza, presidente di Nocciole Irpine.

“Il contributo dell’Irpinia al monitoraggio regionale è una responsabilità ma anche una soddisfazione. Siamo convinti che la struttura satellitare di Nocciole Irpine, che vede al centro diversi produttori che conferiscono poi ad un unico soggetto, sia decisiva per la fruttuosità dell’indagine. Le imprese cooperative sono in prima linea per accogliere nuove istanze e far fronte a bisogni emergenti” conclude Francesco Melillo, presidente del Comitato territoriale di Avellino Confcooperative Campania.

